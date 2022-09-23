Божена Рынска отказалась от российского гражданства

Журналистка Божена Рынска решила отказаться от российского гражданства. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она рассказала, что столкнулась с некоторыми трудностями — для отказа от паспорта РФ ей нужно предоставить справку об уплате налогов, однако документ ей пока не могут выдать по техническим причинам.
«С 5 сентября я жду эту поганую бумагу. В первый раз я была вежлива. Во второй раз, потратив время и деньги на дорогу, я довела до слез сотрудницу. В третий раз вы будете рыдать всем отделением», — заявила Рынска.
Напомним, что в июле вдова политолога Игоря Малашенко продала трехкомнатную квартиру в центре Москвы на Трехпрудном переулке. Стоимость недвижимости площадью 98,3 квадратных метра составляла 52 млн рублей.