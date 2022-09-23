В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
19 минут назад

Божена Рынска отказалась от российского гражданства

Никита Бородкин

Журналистка Божена Рынска решила отказаться от российского гражданства. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она рассказала, что столкнулась с некоторыми трудностями — для отказа от паспорта РФ ей нужно предоставить справку об уплате налогов, однако документ ей пока не могут выдать по техническим причинам.

Божена Рынска отказалась от российского гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 5 сентября я жду эту поганую бумагу. В первый раз я была вежлива. Во второй раз, потратив время и деньги на дорогу, я довела до слез сотрудницу. В третий раз вы будете рыдать всем отделением», — заявила Рынска.

Напомним, что в июле вдова политолога Игоря Малашенко продала трехкомнатную квартиру в центре Москвы на Трехпрудном переулке. Стоимость недвижимости площадью 98,3 квадратных метра составляла 52 млн рублей.

Общество,Игорь Малашенко,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители