Божена Рынска отказалась от российского гражданства

Журналистка Божена Рынска решила отказаться от российского гражданства. Как сообщает «Газета.Ru», в своих соцсетях она рассказала, что столкнулась с некоторыми трудностями — для отказа от паспорта РФ ей нужно предоставить справку об уплате налогов, однако документ ей пока не могут выдать по техническим причинам.

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«С 5 сентября я жду эту поганую бумагу. В первый раз я была вежлива. Во второй раз, потратив время и деньги на дорогу, я довела до слез сотрудницу. В третий раз вы будете рыдать всем отделением», — заявила Рынска.