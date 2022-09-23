Как доказать факт поверки счетчиков

— Если говорить о споре, когда по каким-то причинам в систему «Аршин» не была передана информация, бумажный носитель может являться доказательством оказания услуги, как и любой бумажный документ. У суда нет такого, что доказательство основное или второстепенное, но есть понятие всестороннего исследования дела. Поэтому рассматриваются все доказательства, которые могут быть допустимыми с точки зрения процессуального кодекса. Если по каким-то причинам произойдет ситуация, при которой данные не оказались внесены, это будет доказательством факта поверки как взаимоотношений между гражданином и организацией, которая эту поверку проводила. Но это не будет доказательством своевременности внесения данных в государственную информационную систему, — объяснил специалист.