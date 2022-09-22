Иван Краско попал в больницу

Актер Иван Краско оказался в больнице накануне своего 92-летия.
В беседе с Prozvezd он рассказал, что проходил медицинское обследование.
«Доктор сказал, что я нахожусь в лучшей форме, чем в прошлый раз. Да уж, каждый последующий раз лучше предыдущего, так и есть в жизни», — поделился Краско.
Он отметил, что проходил обследование в многопрофильной клинике на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге.
«Еду сейчас оттуда в отличном настроении», — добавил актер.
Также Краско рассказал Prozvezd о планах на свой день рождения.
Встречать свое 92-летие он намерен на сцене «родного» ему театра имени Веры Комиссаржевской. Актер сыграет роль в спектакле «Я вернулся в свой город», а затем планирует устроить «небольшой сабантуй».