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45 минут назад

Иван Краско попал в больницу

Елена Прошина

Актер Иван Краско оказался в больнице накануне своего 92-летия.

Иван Краско попал в больницу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В беседе с Prozvezd он рассказал, что проходил медицинское обследование.

«Доктор сказал, что я нахожусь в лучшей форме, чем в прошлый раз. Да уж, каждый последующий раз лучше предыдущего, так и есть в жизни», — поделился Краско.

Он отметил, что проходил обследование в многопрофильной клинике на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге.

«Еду сейчас оттуда в отличном настроении», — добавил актер.

Также Краско рассказал Prozvezd о планах на свой день рождения.

Встречать свое 92-летие он намерен на сцене «родного» ему театра имени Веры Комиссаржевской. Актер сыграет роль в спектакле «Я вернулся в свой город», а затем планирует устроить «небольшой сабантуй».

Общество,Иван Краско,
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