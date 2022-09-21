Минюст прокомментировал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

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Журналист спросил у политика о том, начал ли Минюст рассматривать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом. На что Свириденко ответил, что певица не обращалась в ведомство с этим.

Замминистра юстиции пояснил, что пост в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) не является официальным обращением. А принять на рассмотрение могут только такое, заключил Свириденко.

При этом ранее «РИА Новости» сообщали, что жительница Подмосковья обратилась в МВД России с просьбой проверить Пугачеву по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Признаки этого жительница Звенигорода увидела в посте певицы в социальной сети. Однако начала ли полиция проверку неизвестно.