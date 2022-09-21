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11 минут назад

В Минюсте отреагировали на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Елена Прошина

Министерство юстиции России не рассматривало просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Об этом заявил заместитель министра ведомства Олег Свириденко, передает Life.

Минюст прокомментировал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Фото: ТАССТАСС

Журналист спросил у политика о том, начал ли Минюст рассматривать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом. На что Свириденко ответил, что певица не обращалась в ведомство с этим.

Замминистра юстиции пояснил, что пост в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) не является официальным обращением. А принять на рассмотрение могут только такое, заключил Свириденко.

При этом ранее «РИА Новости» сообщали, что жительница Подмосковья обратилась в МВД России с просьбой проверить Пугачеву по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Признаки этого жительница Звенигорода увидела в посте певицы в социальной сети. Однако начала ли полиция проверку неизвестно.

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Напомним, что Пугачева опубликовала у себя в соцсети пост, в котором попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем — юмористом Максимом Галкиным. Шоумен попал в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября.

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