На Камчатке стартовал референдум о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав РФ

В Камчатском крае стартовал референдум о вхождении в состав России Народных республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Специально для граждан, вынужденных уехать из зоны проведения спецоперации, открылись четыре избирательных участка.

Общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации. На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни.