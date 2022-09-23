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40 минут назад

На Камчатке стартовал референдум о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав России

ТК «Звезда»иещё 11

В Камчатском крае стартовал референдум о вхождении в состав России Народных республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Специально для граждан, вынужденных уехать из зоны проведения спецоперации, открылись четыре избирательных участка.

На Камчатке стартовал референдум о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсона в состав РФ
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

Проведением голосования занимаются участковые избирательные комиссии референдумов соответствующих областей. Содействие им оказывает краевая избирательная комиссия, сообщили в камчатском избиркоме.

Общественные палаты народных республик Донбасса 19 сентября обратились к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации. На следующий день власти ЛДНР сообщили, что референдум состоится с 23 по 27 сентября. Аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях, жители которых проголосуют в те же дни.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы РФ прибыли в Луганскую Народную Республику для участия в референдуме в качестве наблюдателей.

Общество,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Госдума,
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