Патриарх Кирилл призвал не считать украинцев врагами

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал россиян не считать украинцев врагами. Видеозапись его проповеди после литургии 21 сентября публикует пресс-служба Зачатьевского женского монастыря Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг», — констатировал глава РПЦ<РПЦ, отметив, что раскол в Украинской церкви был намеренным вражеским ударом.

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Также патриарх Кирилл понадеялся, что православные украинцы будут молиться за мир на просторах исторической Руси, а междоусобная брань прекратится.

«Мы должны молиться сегодня о том, чтобы господь укрепил братские чувства народов святой Руси, чтобы еще более и более становилось крепким единство нашей церкви, которое действительно является залогом мира на просторах Руси», — подытожил патриарх, подчеркнув, что народ Украины пытаются «переформатировать» и сделать вражеским по отношению к России.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. По словам министра обороны Сергея Шойгу, из запаса призовут россиян, которые уже имеют боевой опыт, а также тех, кто имеет необходимую для армии военно-учетную специальность.

Такое решение было принято после того, как 19 сентября Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к главам регионов с инициативой немедленного проведения референдума о присоединении к России. На следующий день глава ДНР Денис Пушилин объявил об активной проработке этого вопроса.

Референдум пройдет в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября. В эти же дни голосование по поводу вхождения в состав России состоится в Запорожской и Херсонской областях, частично занятых российскими войсками.

После начала специальной военной операции на Украине патриарх Кирилл призвал стороны конфликта приложить все усилия, чтоб избежать жертв среди мирных жителей. Также глава РПЦ попросил оказывать любую посильную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию.