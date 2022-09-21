В небе над Петербургом образовалась воздушная пробка

Как минимум три самолета не могут приземлиться в петербургском аэропорту Пулково, свидетельствуют данные сервиса FlightRadar, передает «Фонтанка».

Фото: Reuters Reuters

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Также сообщалось, что сегодня, 21 сентября, в расписании рейсов петербургского аэропорта Пулково есть изменения, — три рейса на вылет будут задержаны, при этом отмененных самолетов не наблюдается. Последним из задержанных значится рейс «Санкт-Петербург — Даламан» от «Turkish Airlines». Раньше он должен был осуществиться в 15:30, но теперь перенесен на новое время — 17:00.

Ранее сообщалось, что командир Boeing, выполняющего рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург, скончался на борту самолета в аэропорту Омска. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Уточняется, что решение о вынужденной посадке принял второй пилот.