Ростуризм прокомментировал вопрос ограничений на выезд за границу

В России в условиях частичной мобилизации не вводилось никаких новых ограничений на выезд за границу. Об этом в своем Telegram-канале заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Всего в армию планируют призвать 300 тысяч человек.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что в первую очередь будут призываться солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, после объявления частичной мобилизации она получает большое количество сообщений с вопросами по поводу выезда за рубеж.
«По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось», - пояснила она.
Руководитель Ростуризма пообещала информировать обо всех изменениях, отметив, что ведомством уже запрошены «соответствующие официальные разъяснения».
Ранее в РЖД опровергли распространенные ранее сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата. В компании уточнили, что продажа билетов на поезда холдинга и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений. При этом, по данным сервисов авиабилетов, россияне раскупили практически все билеты на ближайшие рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние безвизовые страны.