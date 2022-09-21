Ростуризм прокомментировал вопрос ограничений на выезд за границу

В России в условиях частичной мобилизации не вводилось никаких новых ограничений на выезд за границу. Об этом в своем Telegram-канале заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Всего в армию планируют призвать 300 тысяч человек.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что в первую очередь будут призываться солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, после объявления частичной мобилизации она получает большое количество сообщений с вопросами по поводу выезда за рубеж.

«По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось», - пояснила она.

Руководитель Ростуризма пообещала информировать обо всех изменениях, отметив, что ведомством уже запрошены «соответствующие официальные разъяснения».