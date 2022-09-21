В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
43 минуты назад

Ростуризм прокомментировал вопрос ограничений на выезд за границу

Алиса Селезнёва

В России в условиях частичной мобилизации не вводилось никаких новых ограничений на выезд за границу. Об этом в своем Telegram-канале заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм прокомментировал вопрос ограничений на выезд за границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Всего в армию планируют призвать 300 тысяч человек.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что в первую очередь будут призываться солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, после объявления частичной мобилизации она получает большое количество сообщений с вопросами по поводу выезда за рубеж.

«По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось», - пояснила она.

Руководитель Ростуризма пообещала информировать обо всех изменениях, отметив, что ведомством уже запрошены «соответствующие официальные разъяснения».

Ранее в РЖД опровергли распространенные ранее сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата. В компании уточнили, что продажа билетов на поезда холдинга и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений. При этом, по данным сервисов авиабилетов, россияне раскупили практически все билеты на ближайшие рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние безвизовые страны.

Общество,Зарина Догузова,Андрей Картаполов,Владимир Путин,Ростуризм,РЖД,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители