Россияне раскупили билеты на ближайшие авиарейсы

На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние безвизовые страны, закончились авиабилеты. Об этом пишет РБК.

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Так, по данным сервиса Aviasales, билет на ближайший прямой рейс из Москвы в Стамбул сейчас можно купить на пятницу, 23 сентября, за 126,3 тыс. рублей (рейс «Ред Вингс»). На сайте Turkish Airlines билет на аналогичный рейс можно купить не ранее чем на 24 сентября за более 81 тыс. руб.

В Ереван на Aviasales осталось три билета по цене 102 тыс. рублей (рейс «Ред Вингс»). На сайте «Аэрофлота» есть билеты на 23 сентября в бизнес-класс за 122,3 тыс. руб., а 24-го можно улететь «экономом» за 62 тыс. рублей

Билет на прямой рейс в Баку у «Аэрофлота» можно купить также лишь на 23 сентября. Эконом-класс обойдется в 74,5 тыс. рублей. У «Азербайджанских авиалиний» можно купить на 22 сентября за 719 евро.

В Ташкент самый дешевый билет «Аэрофлот» предлагает на 24 сентября за 64,2 тыс. рублей.