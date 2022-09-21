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3 часа назад

Названа дата и место похорон Сергея Пускепалиса

News.ru

Похороны заслуженного артиста России, художественного руководителя Театра имени Федора Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса, который погиб в ДТП, пройдут 23 сентября в городе Железноводск, Ставропольского края, сообщает пресс-служба театра. Прощание с актером состоится накануне, 22 сентября, в том же театре.

Траурные мероприятия в Театре им. Федора Волкова будут проходить с 9:00 до 12:30 в большом зрительном зале. <...> Похоронят Сергея Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края, — говорится в заявлении театра.

Гражданская панихида в Волковском театре начнется в 10 утра, отпевание состоится в Казанском монастыре в 13 часов.

Погибший в ДТП актер Пускепалис вез гуманитарный груз для Донбасса

О трагедии стало известно 20 сентября. По данным МВД, в результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузовика погибли два человека, среди которых был Сергей Пускепалис. В качестве основной версии причины аварии, в которой погиб Пускепалис, рассматривают неудачный маневр микроавтобуса. По предварительным данным, актер находился в машине, которая пошла на обгон, и это привело к аварии.

Общество,Видео,Сергей Пускепалис,
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