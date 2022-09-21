Бурунова госпитализировали с коронавирусом в Москве

Актера Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом. Как сообщает радио «Говорит Москва», артиста доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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У Бурунова наблюдается кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах. Компьютерная томография не выявила патологических изменений в легких.

Напомним, что 15 сентября в Москве с коронавирусом госпитализировали телеведущего Вадима Верника, брата актера Игоря Верника. Врачи оценивали его состояние как среднетяжелое — мужчина пытался самостоятельно бороться с заболеванием, однако из-за проблем с сердцем ему стало лишь хуже.