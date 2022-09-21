В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
3 часа назад

Бурунова госпитализировали с коронавирусом в Москве

Никита Бородкин

Актера Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом. Как сообщает радио «Говорит Москва», артиста доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Бурунова госпитализировали с коронавирусом в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Бурунова наблюдается кашель с мокротой, одышка, боль в горле, голове и мышцах. Компьютерная томография не выявила патологических изменений в легких.

Напомним, что 15 сентября в Москве с коронавирусом госпитализировали телеведущего Вадима Верника, брата актера Игоря Верника. Врачи оценивали его состояние как среднетяжелое — мужчина пытался самостоятельно бороться с заболеванием, однако из-за проблем с сердцем ему стало лишь хуже.

Отмечалось, что Верник не может самостоятельно передвигаться и по медучреждению его возят на каталке.

Общество,Вадим Верник,Сергей Бурунов,Игорь Верник,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители