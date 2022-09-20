Александр Масляков вернется в КВН

Президент и ведущий международного клуба веселых и находчивых Александр Масляков вернётся в программу после продолжительного отпуска. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На этой неделе запланированы съемки четвертьфинала Высшей лиги КВН. Вторую игру четвертьфинала проведет Александр Васильевич Масляков, который в последнее время уступил место ведущего знаменитым игрокам клуба. Другие игры проведут Михаил Галустян и Вадим Галыгин .

Уточняется, что в феврале Масляков перенёс заражение коронавирусом, из-за чего пропустил съёмки 1/8 финала Высшей лиги. Кроме того, Александр Васильевич прислушался к совету врачей и также пропустил летние спецвыпуски КВН, которые снимали в Крыму, Калининграде и Екатеринбурге. Однако Масляков по прежнему руководит процессами КВН дистанционно и планирует окончатель вернутся в кресло ведущего в ближайшее время.