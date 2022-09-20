Журналист Караулов покинул Россию

Журналист Андрей Караулов уехал из России. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», вместе со своей супругой Варварой Прошутинской он отправился в страны Европы чтобы отдохнуть.

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По информации канала, публицист собирается посетить Италию, Хорватию, Германию, а также отдохнуть на Альпах и прокатиться на яхте по Дунаю. Затраты на «отпуск» якобы составят около 2 млн рублей.

Напомним, что YouTube заблокировал канал Караулова в мае 2022 года — на момент блокировки на нем было более 2,1 млн подписчиков.