В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
17 минут назад

Журналист Караулов покинул Россию

Никита Бородкин

Журналист Андрей Караулов уехал из России. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», вместе со своей супругой Варварой Прошутинской он отправился в страны Европы чтобы отдохнуть.

Журналист Караулов покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, публицист собирается посетить Италию, Хорватию, Германию, а также отдохнуть на Альпах и прокатиться на яхте по Дунаю. Затраты на «отпуск» якобы составят около 2 млн рублей.

Напомним, что YouTube заблокировал канал Караулова в мае 2022 года — на момент блокировки на нем было более 2,1 млн подписчиков.

Позднее вместе с главредом RT Маргаритой Симоньян и депутатом Госдумы Антоном Горелкиным он подал в суд на Google, потребовав разблокировать аккаунты. Тогда публицист заявлял, что хочет «разорить» IT-гиганта — ущерб от потери канала он оценил в 110 млрд рублей.

Общество,Антон Горелкин,Андрей Караулов,Маргарита Симоньян,Google,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители