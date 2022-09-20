Юбилей Владимира Войновича отметят в театре «Мост»

Театр «Мост» 26 сентября представит сценическую программу «Как он умел любить!», приуроченную к 90-летию поэта и драматурга Владимира Войновича. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 20 сентября.

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— 26 сентября в 19:00 «Театр МОСТ» представит сценическую, драматическую и музыкально-поэтическую программу «Как он умел любить!», которая станет попыткой проникнуть в творческую вселенную автора-самородка, заглянуть в мир событий и тем, волновавших его, — говорится в сообщении.

В рамках события зрители увидят комедийную пьесу «Фиктивный брак», коллекцию произведений Войновича и так далее. Ожидается, что программу посетит вдова поэта Светлана Войнович. В роли ведущего выступит режиссер и исполнитель песен Борис Львович.