В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.87EUR 60.21
Войти в почту
2 часа назад

Опрос ВЦИОМ показал высокий уровень готовности принять участие в референдуме в ДНР и ЛНР

Газета.Ruиещё 27

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса среди находящихся на территории РФ жителей Донецкой и Луганской народных республик о готовности принять участие в референдуме о вхождении в состав России.

Опрос ВЦИОМ показал высокий уровень готовности принять участие в референдуме в ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Большая часть опрошенных на территории России жителей ДНР и ЛНР заявили, что скорее приняли бы участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности своих республик, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье (84%). Скорее не принял бы участие в голосовании каждый десятый (10%).

Абсолютное большинство опрошенных, которые изъявили желание принять участие в голосовании, хотели бы, чтобы после завершения военной операции территории ДНР и ЛНР вошли в состав России (95%). Хотели бы, чтобы республики стали самостоятельными государствами 3%.

Референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей пройдут с 23 по 27 сентября. Соответствующие решения приняли во вторник, 20 сентября, главы всех четырех территорий.

Общество,ВЦИОМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители