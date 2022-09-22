Опрос ВЦИОМ показал высокий уровень готовности принять участие в референдуме в ДНР и ЛНР

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса среди находящихся на территории РФ жителей Донецкой и Луганской народных республик о готовности принять участие в референдуме о вхождении в состав России.

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Большая часть опрошенных на территории России жителей ДНР и ЛНР заявили, что скорее приняли бы участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности своих республик, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье (84%). Скорее не принял бы участие в голосовании каждый десятый (10%).

Абсолютное большинство опрошенных, которые изъявили желание принять участие в голосовании, хотели бы, чтобы после завершения военной операции территории ДНР и ЛНР вошли в состав России (95%). Хотели бы, чтобы республики стали самостоятельными государствами 3%.