Андрей Малахов станет ведущим нового шоу на канале «Россия». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Премьера шоу состоится 26 сентября. Называться новая ежедневная программа будет просто – «МАЛАХОВ». Продюсеры шоу обещают программу, в центре которой искренние истории людей из разных уголков страны. По замыслу авторов, гости шоу будут рассказывать о своих достижениях и испытаниях, а само шоу будет посвящено проблемам обычных людей.

Съёмки новой передачи будут проходить на прежнем месте – на киностудии имени Горького. Однако декорации незначительно обновили. Ожидается, что программа «МАЛАХОВ» будет выходить с 26 сентября в 16.30, с понедельника по пятницу.