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58 минут назад

Андрей Малахов станет ведущим нового шоу

Елена Прошина

Андрей Малахов станет ведущим нового шоу на канале «Россия». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Андрей Малахов станет ведущим нового шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьера шоу состоится 26 сентября. Называться новая ежедневная программа будет просто – «МАЛАХОВ». Продюсеры шоу обещают программу, в центре которой искренние истории людей из разных уголков страны. По замыслу авторов, гости шоу будут рассказывать о своих достижениях и испытаниях, а само шоу будет посвящено проблемам обычных людей.

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Съёмки новой передачи будут проходить на прежнем месте – на киностудии имени Горького. Однако декорации незначительно обновили. Ожидается, что программа «МАЛАХОВ» будет выходить с 26 сентября в 16.30, с понедельника по пятницу.

Ранее Стас Садальский призвал Николая Цискаридзе уйти из телепередачи «Сегодня вечером» из-за падения рейтингов шоу.

Общество,Стас Садальский,Николай Цискаридзе,Андрей Малахов,
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