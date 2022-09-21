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33 минуты назад

В России выявили 53 045 случаев заражения ковидом за сутки

ТАССиещё 6

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 53 045, летальных исходов из-за ковида - на 107. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили 53 045 случаев коронавируса
Фото: 

Днем ранее в стране зарегистрировали 46 474 случая заражения и 98 смертей, всего с начала пандемии - 20 588 102 и 386 341 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 59 718 против 52 194 днем ранее - до 19 537 543.

За сутки в России госпитализировали 4 321 заболевшего ковидом против 4 651 днем ранее (снижение на 7,1%). Число госпитализаций увеличилось в 30 регионах и уменьшилось в 51, еще в четырех ситуация осталась без изменений.

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