В России выявили 53 045 случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 53 045, летальных исходов из-за ковида - на 107. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 46 474 случая заражения и 98 смертей, всего с начала пандемии - 20 588 102 и 386 341 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 59 718 против 52 194 днем ранее - до 19 537 543.