В России выявили 53 045 случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 53 045, летальных исходов из-за ковида - на 107. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 46 474 случая заражения и 98 смертей, всего с начала пандемии - 20 588 102 и 386 341 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 59 718 против 52 194 днем ранее - до 19 537 543.
За сутки в России госпитализировали 4 321 заболевшего ковидом против 4 651 днем ранее (снижение на 7,1%). Число госпитализаций увеличилось в 30 регионах и уменьшилось в 51, еще в четырех ситуация осталась без изменений.