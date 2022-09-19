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Клинтон рассказал о разговоре с Ельциным о НАТО

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Бывший президент США Бил Клинтон рассказал, что обсуждал с первым российским лидером Борисом Ельциным расширение НАТО и даже предлагал России не только особое партнерство, но и перспективы возможного вступления в альянс. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

«Я спросил его: «Ты, правда, думаешь, что я буду использовать базу в Польше, чтобы бомбить Россию?». Он ответил: «Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона», - заметил Клинтон.

Байден пообещал встать на защиту Тайваня

Президент США Джо Байден заявил о готовности послать американские вооруженные силы на защиту Тайваня в случае полномасштабного нападения со стороны Китая. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью CBS.

«Да, если на самом деле будет беспрецедентное нападение»,— пояснил Байден.

Он также положительно ответил на уточняющий вопрос журналиста о том, действительно ли американские войска, в отличие от конфликта на Украине, будут участвовать в военных действиях на Тайване.

Электромобили смогут ездить бесплатно по платным трассам

В России для стимулирования спроса на электромобили с 2023 года может быть введен бесплатный проезд по платным трассам для такого вида транспорта. Соответствующие нормы прорабатывает сейчас Минэкономразвития. Предполагается, что такая льгота будет установлена на три года, пишут «Известия» со ссылкой на осведомленные источники.

При этом опрошенные изданием эксперты уверены, что для роста спроса на электромобили в России необходимо добиться снижения их стоимости, роста количества электрозаправочных станций и увеличения запаса хода аккумуляторной батареи. А бесплатный поезд не окажет серьезного эффекта, считают они.

Россияне стали больше переводить денег за рубеж

Жители России резко увеличили объем переводов денег за рубеж. В «Юнистрим» в июле зафиксировали рост числа переводов в пять раз, в ВТБ — в десятки. Больше всего денег идет в Армению, Грузию, Киргизию, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан, отмечают «Известия».

Средняя сумма переводов, которые в основном отправляются в рублях, за год увеличилась на 40%. Участники рынка объяснили такой рост перераспределением клиентов от ушедших с российского рынка западных платежных систем и возросшим объемом мигрантов. Также сыграли свою роль и релокация людей в другие страны, и перевод денег партнерам для закупок.

Стоимость ОСАГО резко выросла за несколько дней

Страховые компании начали повышать стоимость ОСАГО после расширения границ тарифного коридора Центробанком России. За несколько дней, с 13 по 16 сентября, цена полиса поднялась в среднем на 6%, до 6841 руб. Об этом со ссылкой на данные агрегатора «Сравни» пишет газета «Известия».