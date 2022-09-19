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Бывший президент США Бил Клинтон рассказал, что обсуждал с первым российским лидером Борисом Ельциным расширение НАТО и даже предлагал России не только особое партнерство, но и перспективы возможного вступления в альянс. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
«Я спросил его: «Ты, правда, думаешь, что я буду использовать базу в Польше, чтобы бомбить Россию?». Он ответил: «Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона», - заметил Клинтон.
Президент США Джо Байден заявил о готовности послать американские вооруженные силы на защиту Тайваня в случае полномасштабного нападения со стороны Китая. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью CBS.
«Да, если на самом деле будет беспрецедентное нападение»,— пояснил Байден.
Он также положительно ответил на уточняющий вопрос журналиста о том, действительно ли американские войска, в отличие от конфликта на Украине, будут участвовать в военных действиях на Тайване.
В России для стимулирования спроса на электромобили с 2023 года может быть введен бесплатный проезд по платным трассам для такого вида транспорта. Соответствующие нормы прорабатывает сейчас Минэкономразвития. Предполагается, что такая льгота будет установлена на три года, пишут «Известия» со ссылкой на осведомленные источники.
При этом опрошенные изданием эксперты уверены, что для роста спроса на электромобили в России необходимо добиться снижения их стоимости, роста количества электрозаправочных станций и увеличения запаса хода аккумуляторной батареи. А бесплатный поезд не окажет серьезного эффекта, считают они.
Жители России резко увеличили объем переводов денег за рубеж. В «Юнистрим» в июле зафиксировали рост числа переводов в пять раз, в ВТБ — в десятки. Больше всего денег идет в Армению, Грузию, Киргизию, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан, отмечают «Известия».
Средняя сумма переводов, которые в основном отправляются в рублях, за год увеличилась на 40%. Участники рынка объяснили такой рост перераспределением клиентов от ушедших с российского рынка западных платежных систем и возросшим объемом мигрантов. Также сыграли свою роль и релокация людей в другие страны, и перевод денег партнерам для закупок.
Страховые компании начали повышать стоимость ОСАГО после расширения границ тарифного коридора Центробанком России. За несколько дней, с 13 по 16 сентября, цена полиса поднялась в среднем на 6%, до 6841 руб. Об этом со ссылкой на данные агрегатора «Сравни» пишет газета «Известия».
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время средняя стоимость полиса в России может вырасти до 7 тыс. рублей, а к концу года – до 7,2 тыс. Основной причиной роста в Российском союзе автостраховщиков называют увеличение стоимости автозапчастей. При этом повышение цен в основном стоит ждать молодым водителям, нарушителям ДТП, а также такси и каршерингу