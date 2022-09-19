Названа причина требования ликвидации агентства "Сохнут"

Одной из причин требования Минюста РФ о ликвидации Еврейского агентство для Израиля ("Сохнут") стало нарушение закона о персональных данных. Об этом сообщил представитель организации Андрей Гришаев, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается соответствующий административный иск.

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"Одним из оснований требования Минюста о ликвидации, как следует из документов, является нарушение закона о персональных данных. В частности, в материалах искового заявления есть справка УФСБ по Саратовской области о том, что отделения "Сохнут" используют нелицензированную информационную систему в своих отделениях в Саратове и Новосибирске", - сказал Гришаев во время выступления в суде.

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По его словам, организация обратилась за независимым аудитом в IT-компанию "Айдеко", чтобы понять, какие именно нарушения закона о персональных данных допущены и как устранить их.

"Еще одной причиной требования о ликвидации стали нарушения в уставных документах: отсутствие наименования в ЕГРЮЛ на английском языке, неточности в сведениях о юридическом адресе "Сохнут" в Москве и некоторые другие", - отметил Гришаев.

Он добавил, что ответчик уже занимается вопросом устранения этих нарушений и заявил ходатайство об отложении заседания для того, чтобы успеть их устранить

21 июля в Басманном суде Москвы сообщили о поступлении иска Минюста РФ с требованием ликвидировать агентство "Сохнут", имеющее в России статус автономной некоммерческой организации. В тот же день премьер-министр Израиля Яир Лапид провел срочное совещание, посвященное этому вопросу. По его итогам было решено направить в Россию правительственную делегацию с задачей "обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства в России". Лапид подчеркнул, что Израиль дипломатическим путем будет добиваться продолжения работы "Сохнут" в РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не политизировать ситуацию вокруг агентства "Сохнут" и не проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений. При этом он добавил, что все организации в РФ должны соблюдать законодательство страны.