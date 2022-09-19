Винокур высказался о желании Пугачевой стать иноагентом

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не комментирует высказывание певицы.

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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» народный артист РСФСР Владимир Винокур оценил пост исполнительницы в соцсети.

«Это просто солидарность с человеком, с которым она живёт. Это её муж. Там нет никаких иных высказываний. Она просто повторила заявление Максима».

Вчера Алла Пугачёва заявила, что «солидарна со своим мужем» и попросила Минюст РФ включить её в список иноагентов. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ разместила своё обращение в соцсети.

16 сентября Минюст признал иноагентом супруга Аллы Пугачёвой — Максима Галкина.