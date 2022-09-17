Назван топ осенних заболеваний

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что коронавирус, грипп, ОРВИ с отитами и синуситами, менингит, обострения язвы желудка и девятиперстной кишки, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов — основной топ заболеваний осени. Об этом сообщает URA.RU.

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Она отметила, что новая подлинная версия "омикрона", выявленная в России", тоже входит в число заболеваний. "Также обостряется язва желудка, девятиперстной кишки, заболевания кожи. Летом экземы, псориаз, атопический дерматит проходят. Осенью все наоборот обостряется. Выход без шапок на холодный воздух влияет на сердечно-сосудистую систему, в итоге мы получаем гипертонические кризы, инфаркты. Плюс, болезни суставов", — отметила терапевт.