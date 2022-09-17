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43 минуты назад

Терапевт Алексеева: в топ осенних заболеваний входят COVID-19, грипп, ОРВИ и инфаркты

Газета.Ru

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что коронавирус, грипп, ОРВИ с отитами и синуситами, менингит, обострения язвы желудка и девятиперстной кишки, экзема, псориаз, атопический дерматит, гипертонические кризы и инфаркты, а также болезни суставов — основной топ заболеваний осени. Об этом сообщает URA.RU.

Назван топ осенних заболеваний
Фото: DepositphotosDepositphotos

Она отметила, что новая подлинная версия "омикрона", выявленная в России", тоже входит в число заболеваний. "Также обостряется язва желудка, девятиперстной кишки, заболевания кожи. Летом экземы, псориаз, атопический дерматит проходят. Осенью все наоборот обостряется. Выход без шапок на холодный воздух влияет на сердечно-сосудистую систему, в итоге мы получаем гипертонические кризы, инфаркты. Плюс, болезни суставов", — отметила терапевт.

Она добавил, что осенью особенно нужно защищать шейно-воротниковую зону. Перепад температур для суставов и нервной системы может стать фактором воспалительных явлений. Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что чтобы не допустить новых пандемий нужно больше финансировать изучения природных патогенов, осторожнее обращаться с миром дикой природы и внимательно проводить лабораторные опыты.

Общество,Алексей Аграновский,МГУ,
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