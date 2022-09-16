Исполнительный директор по медиа холдинга Rambler&Co принял участие в форуме Baltic Weekend

Андрей Цыпер вместе с другими экспертами обсудил новые реалии индустрии

Фото: пресс-служба Rambler&Co пресс-служба Rambler&Co

Деловая программа международного коммуникационного форума Baltic Weekend включала панельную дискуссию «О чем молчат и говорят медиа?». Событие, которое состоялось 15 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге, модерировал Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров. Профессионалы рынка обсудили, чем сегодня дышит индустрия, какие тренды существуют в медиа и как на них реагирует бизнес.

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Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, отметил, что «в последние годы рынок интернет-СМИ смог обеспечить рост аудитории, необходимый для полноценной конкуренции с телевидением. В период пандемии и самоизоляции запросы на новости кратно увеличились, и мы установили абсолютные рекорды за всю историю существования медиа Rambler&Co. В этом году история повторилась, например, в марте наше издание «Лента.ру» зафиксировало 1 млрд просмотров и 15 млн уникальных посетителей в день – это шестая часть активной интернет-аудитории, которая сейчас насчитывает 94 млн. Однако мы столкнулись с рядом вызовов – например, Google без объяснения причин отключил нас от источников информации, что привело к сокращению рынка онлайн-СМИ на 30-40%. Значительная аудитория пришла в анонимные Telegram-каналы, правда, в основном, милитаристских тематик. К таким вызовам невозможно подготовиться, однако уверен в том, что запрос на верифицированную информацию останется востребован и мы сможем не только удержать существующую аудиторию, но и привлечь новые сегменты».

Иван Еремин, сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров, актуализировал вопрос о том, что информационное поле сужается. Многие СМИ ушли, закрылись. А те, что остаются, испытывают сложности – экономические, административные, кадровый дефицит, падение доверия аудитории. В этих условиях традиционные СМИ уже не могут в полной мере обеспечить потребности деловой аудитории в качественном контенте. Еремин спрогнозировал появление новых форматов распространения деловой информации и подчеркнул, что для эффективного решения необходимо объединить усилия поставщиков информации и деловых потребителей.

«Развитые и сильные медиа и бизнес – это залог стабильного государства», – резюмировал он.

По данным Юрия Погорелого, заместителя генерального директора «Интерфакса», в 2021 году СМИ писали преимущественно на темы коронавируса, Олимпиады, Евро-2020, ПМЭФ, стрельбе в Казани. Другая информационная повестка в 2022: специальная военная операция, санкции, коронавирус, меры поддержки бизнеса, экспорт нефти и газа. Произошла смена лидеров читательской аудитории – рост показали ресурсы «Царьград», «Газета.Ru», сеть городских порталов. По подсчетам «Интерфакс-Скан», количество сообщений про санкции выросло в три раза. Высокий Индекс информационной заметности показали такие компании, как Сбер, «Газпром», «Яндекс», РЖД, банк ВТБ.

Андрей Сикорский, директор по маркетингу РБК, перечислил четыре основные тенденции. Растет процент людей с «медиадиетой» не из одного медиа. Есть усталость от новостного фона, растет запрос на нарративы, в том числе многоформатные – микс диджитала, прессы, ТВ и мероприятий. Наблюдается перераспределение источников трафика.

«По РБК мы видим рост запроса экономически активной аудитории на темы, связанные с практикой – в нашем опыте это инвестиции в широком смысле слова, включая инвестиции в себя, вопросы развития», – уточнил спикер.

Николай Яременко, главный редактор «Советского спорта», рассказал, что спрос на новости спорта в течение года был неравномерным. Гигантский всплеск интереса с февраля по апрель – при этом внимание было не к очкам, медалям и чисто спортивной информации, а к тому, какие еще спортсмены или турниры попали под санкции, в мае он выровнялся, а сейчас снова виден рост. Ориентируясь на ситуацию, когда идет перегруппировка Telegram-каналов среди читателей, «Советский спорт» переоформил повестку «куда ближе к повестке Telegram-каналов,то есть мы тематически сменились», отметил Яременко и подвел итог: «Сегодня традиционные СМИ могут даже обратно отхватить кусок рынка у соцсетей».

«Мы наблюдаем колоссальную потребность аудитории в оптимизме», – обозначила тренд Любовь Маляревская, генеральный директор «Русской медиагруппы». Радиослушатель хочет улучшить настроение и быть с любимым радио. Так, радиоведущие уже стали членами семей, в их честь называют детей. При этом бизнес также чувствует эту тенденцию и сам входит в тему, поддерживая интеграции на темы: ЗОЖ, мода, хобби, авто, личные финансы.

По словам Марины Геворкян, издателя «Сноба», с мая текущего года ядерная аудитория издания выросла на 50%. «Сноб» – медиа о человеке, а в текущем моменте люди сосредоточены на себе и своем внутреннем мире, аудитории интересны экзистенциальные истории, психология, потребительские темы. Истории людей, деятелей из нашего десятилетнего проекта – премии «Сделано в России», обрели новые смыслы.