Дочь Пескова выходит замуж

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский в своем Telegram-канале сообщил, что дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета выходит замуж.
По словам журналиста, избранником 24-летней Елизаветы стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов - выходец из влиятельного чеченского тейпа. Пара встречается больше трех лет и вот теперь решила пожениться.
Свадебная церемония состоится 1 октября в Москве. Жених и невеста уже рассылают приглашения.
Ранее уже появлялась информация о свадьбе Песковой и Голбазова. В 2021 году сообщалось, что свадьба пары состоится на итальянском острове Сардиния. Однако Елизавета тогда опровергла эти сведения.