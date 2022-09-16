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41 минуту назад

СМИ: дочь Пескова выходит замуж

Елена Прошина

Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский в своем Telegram-канале сообщил, что дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета выходит замуж.

Дочь Пескова выходит замуж
Фото: соцсетисоцсети

По словам журналиста, избранником 24-летней Елизаветы стал 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов - выходец из влиятельного чеченского тейпа. Пара встречается больше трех лет и вот теперь решила пожениться.

Свадебная церемония состоится 1 октября в Москве. Жених и невеста уже рассылают приглашения.

Ранее уже появлялась информация о свадьбе Песковой и Голбазова. В 2021 году сообщалось, что свадьба пары состоится на итальянском острове Сардиния. Однако Елизавета тогда опровергла эти сведения.

Общество,Дмитрий Песков,
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