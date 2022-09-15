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38 минут назад

ФПА удалила сообщение о лишении статуса адвоката Пашаева

Елена Прошина

Федеральная палата адвокатов России удалила со своего сайта сообщение об аннулировании статуса адвоката Эльмана Пашаева. Назвать причины этого в пресс-службе ФПА на момент публикации новости ТАСС не смогли.

ФПА удалила сообщение о лишении статуса адвоката Пашаева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В агентстве отметили, что сообщение о лишении Пашаева статуса адвоката появилось на сайте палаты 15 сентября вечером. В новости ФПА РФ также обязала Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия-Алания аннулировать адвокатский статус председателя квалифкомиссии и создать рабочий совет по расследованию нарушений закона в организации. При этом уже спустя час после публикации это сообщение было удалено с портала. Вместо него на сайте появилась новость о наличии «неустранимых нарушений» при получении Пашаевым статуса адвоката.

Президент ФПА Юрий Пилипенко комментировать данную ситуацию отказался, назвав формулировку «аннулирование статуса» некорректной. Кроме того в пресс-службе не смогли назвать оснований на которых было принято решение начать проверку в региональной организации.

В ТАСС напомнили, что Пашаева уже четырежды лишали статуса адвоката. Последний раз это произошло в сентябре 2020 года. Причиной послужили высказывания Пашаева в СМИ по делу Ефремова.

Общество,Эльман Пашаев,Юрий Пилипенко,
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