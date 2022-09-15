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1 час назад

Опрос: более 40% россиян минимум один раз болели коронавирусом

Мир24

Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» (ФОМ), показал, что более половины россиян не болели коронавирусом. Более половины респондентов сообщили, что вакцинировались от заболевания, пишет РИА «Новости».

Более 40% россиян минимум один раз болели коронавирусом
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Однократно COVID-19 переболел 31% опрошенных, несколько раз – 12%, а 53% не болели им вообще. 33% признались, что боятся заразиться коронавирусом. Чтобы не подхватить вирус, 45% россиян соблюдают меры предосторожности, а 54% – не соблюдают, 1% затруднился ответить. 40% опрошенных считают, что в России усиливается пандемия коронавируса, 30% – что ничего не меняется, а 18% уверены, что она идет на спад.

Почти половина респондентов (47%) верят в необходимость массовой вакцинации, 40% – не верят. В эффективность прививок от COVID-19 верит 41% опрошенных, а 44% придерживаются противоположного мнения. Более половины участников опроса (56%) привились от коронавируса, 11% прошли ревакцинацию, 19% планируют вакцинироваться, 19% – не планируют. 6% опрошенных вакцинировались менее года назад.

Опрос был проведен со 2 по 4 сентября методом интервью, в нем приняли участие 1,5 тыс. россиян из 104 населенных пунктов 53 регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Напомним, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России идет на спад. А в ВОЗ сообщили о скором завершении пандемии COVID-19.

Общество,Анна Попова,Фонд "Общественное мнение",ВОЗ,Роспотребнадзор,
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