Более 40% россиян минимум один раз болели коронавирусом

Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» (ФОМ), показал, что более половины россиян не болели коронавирусом. Более половины респондентов сообщили, что вакцинировались от заболевания, пишет РИА «Новости».

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Однократно COVID-19 переболел 31% опрошенных, несколько раз – 12%, а 53% не болели им вообще. 33% признались, что боятся заразиться коронавирусом. Чтобы не подхватить вирус, 45% россиян соблюдают меры предосторожности, а 54% – не соблюдают, 1% затруднился ответить. 40% опрошенных считают, что в России усиливается пандемия коронавируса, 30% – что ничего не меняется, а 18% уверены, что она идет на спад.

Почти половина респондентов (47%) верят в необходимость массовой вакцинации, 40% – не верят. В эффективность прививок от COVID-19 верит 41% опрошенных, а 44% придерживаются противоположного мнения. Более половины участников опроса (56%) привились от коронавируса, 11% прошли ревакцинацию, 19% планируют вакцинироваться, 19% – не планируют. 6% опрошенных вакцинировались менее года назад.