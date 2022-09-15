Масочный режим вновь стал обязательным в 11 регионах России

Власти 11 регионов снова объявили об обязательном ношении масок в общественных местах. В остальных же из 85 носить маски обязательно только при посещении медицинских учреждений, следует из данных, предоставленных местными администрациями.

Фото:

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным объявила, что в 50 регионах заболеваемость коронавирусом растет, в 27 - снижается. Она добавила, что ведомство не собирается вводить никакого регулирующего правила, которое бы обязывало в регионах носить маски.

Видео дня

По данным федерального оперштаба, в России коронавирусом ежедневно заражается свыше 55 тыс. человек, что соответствует максимальным показателям за последние полгода. Однако число госпитализаций за последнюю неделю почти не растет, на что также указала Попова.

Несмотря на возвращение обязательного масочного режима в ряде регионов России, требования по его соблюдению менее строгие, чем в начале пандемии. Так, в Ульяновской области нужно носить маски теперь только в общественном транспорте, аптеках и организациях социального обслуживания. В Забайкальском крае к этому перечню добавляют учреждения государственной власти.

Власти Республики Алтай обязали надевать маски несколько категориий граждан, среди которых работники торговли, заведений общественного питания, транспорта, МФЦ, банков, почты, служб приема граждан в органах власти. А в Смоленской области защищать таким образом органы дыхания обязаны посетители учреждений УФСИН, если встреча с заключенными проводится без разделительных стекол.

По-прежнему маски обязательно нужно носить в общественных местах, в государственных и медицинских учреждениях и общественном транспорте Бурятии, а в Туве - в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях на открытом воздухе. Также ношение масок необходимо обязательно на транспорте или социальных учреждениях на Сахалине, в Хабаровском крае, Архангельской, Белгородской и Смоленской областях.

Новые рекомендации

Часть регионов воздерживается от строгих ограничений и продолжает просвещать население. При этом специалисты отмечают рост заболеваемости этой осенью. "В связи с тем, что граждане начали прибывать из отпусков, у нас стал отмечаться рост инфекционных заболеваний, в том числе [заражение] острыми респираторными вирусными инфекциями. Поэтому призываем всех граждан бережно относиться к своему здоровью и соблюдать все меры предосторожности - мыть руки, а в местах скопления людей использовать маски", - сказала руководитель департамента здравоохранения Елена Левина на одном из заседаний оперштаба.

В свою очередь нижегородский губернатор Глеб Никитин призвал надевать маски при входе в те помещения, которые дополнительно не обрабатываются. "Масочный режим носит рекомендательный характер, но важно учитывать ситуацию, и если в помещениях нет приборов для обеззараживания воздуха, необходимо повсеместно использовать маски", - приводит слова Глеба Никитина его пресс-служба.

Открытие коек

В отдельных регионах из-за роста числа госпитализаций пациентов с коронавирусом приходится снова перепрофилировать больницы. "В связи с тем, что потребовалось увеличить количество коек для пациентов с ковидом, мы вынуждены были снова приступить к перепрофилизации. На сегодняшний день у нас перепрофилировано отделение в больнице в Орджоникидзевском районе Перми и в первой медсанчасти в Свердловском районе", - сказала на одной из пресс-конференций министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.