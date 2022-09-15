Россиян хотят отправить отдыхать в тундру

Ростуризм не поддержал предложение думского Комитета по туризму разрешить коренным малочисленным народам России оказывать туристические услуги. Но парламентарии не намерены сдаваться: они готовят обращение в Правительство, полагая, что российский Север, Сибирь и Дальний Восток могут стать привлекательными территориями для путешествий, а живущих там людей нужно поддержать в их стремлении принимать гостей. Когда поедем в отпуск в тундру, узнала «Парламентская газета».

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Очень интересные триста тысяч

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Закрепить туризм как отдельный вид хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока предложили на совместном заседании Комитета Госдумы по туризму и Госсобрания Якутии в мае этого года. Это, полагают парламентарии, расширит возможности коренных народов заниматься традиционным природопользованием и получать от этого доходы, сохраняя уникальный образ жизни.

Свои рекомендации члены думского Комитета отправили в Ростуризм и на днях получили оттуда отрицательный ответ. Ведомство не считает целесообразным менять перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных народов, сказал на заседании Комитета 15 сентября депутат Алексей Волоцков. При этом, по его мнению, Ростуризм в данном случае не профильное ведомство, и не способно в полной мере оценить все плюсы и минусы предложения.

Глобальная цель изменений — сохранить коренные народы, отметил член Комитета по туризму Андрей Марков. Сейчас в российской Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке живут представители 47 коренных малочисленных народов общей численностью более трехсот тысяч человек. Численность некоторых народов ежегодно сокращается.

Территории проживания таких народностей — одни из самых труднодоступных, поэтому прежде чем обсуждать развитие там туризма, нужно обеспечить пристойным транспортным сообщением эти районы, уверен зампред Комитета по туризму Сергей Кривоносов. Впрочем, и он согласился, что потенциальное расширение возможностей для малочисленных народов пойдет на пользу.

Депутаты отправят новое обращение в Правительство, пообещал глава Комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.

Как победить верточас

Принимать путешественников жители северных районов страны могут и сегодня, и они это делают, рассказал «Парламентской газете» почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Но другое дело, если туризм внесут в перечень традиционных занятий, тогда по закону государство будет обязано включить его в программу поддержки малочисленных народов.

«Уже сейчас люди в Сибири и на Дальнем Востоке создают мини-экофермы, куда с удовольствием приезжают гости, — рассказал Шпилько. — Если туризм станет для них профессиональным занятием, то местные жители смогут работать экскурсоводами или инструкторами-проводниками, правила аттестации которых Правительство недавно утвердило».

Интерес к путешествиям в районы проживания малочисленных народов сегодня большой, и он будет расти, не сомневается эксперт. А, значит, найдутся и те, кто предложат такие туры, но стоить они будут очень дорого.

«Цены на такой турпродукт не могут и не должны быть низкими, но они должны быть разумными», — отметил Шпилько.

Во многие северные районы можно добраться только вертолетом, а час полета на Ми-8 начинается от 250 тысяч рублей.

«Если речь идет о системном подходе, о регулярных турах и об относительно больших группах, то это должно привести к снижению общей цены предложения», — уверен Шпилько.

Проблем, которые предстоит решить, немало: наличие дорог и средств передвижения по ним, маломерных судов и их пилотов, гостиниц и местной авиации. Но главное — не забыть о самих представителях малых народов, уверен Шпилько:

«Без них ничего не получится, потому что туристов привлекает именно традиционный образ жизни и самобытная культура. И то, и другое нужно обязательно сохранить, поэтому предложение включить туризм в перечень видов деятельности малых народов я, конечно, поддерживаю».

Арктику поддержали

К традиционной хозяйственной деятельности коренных народов сегодня относят животноводство и переработку его продукции, собаководство и разведение зверей, пчеловодство и бортничество, рыболовство, промысловую охоту, земледелие, заготовку древесины, собирательство, добычу полезных ископаемых, художественные промыслы и народные ремесла, строительство национальных традиционных жилищ.

В прошлом году Правительство утвердило программу поддержки такой традиционной деятельности. В ней шесть направлений: развитие промышленной и технологической инфраструктуры, продвижение продукции традиционной хозяйственной деятельности на российском и международном рынках, популяризация малого и среднего бизнеса, развитие кадрового потенциала, образования и туриндустрии. Кабмин субсидирует затраты на создание новых туристических объектов, а также должен повышать качество услуг на этих территориях.