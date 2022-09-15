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1 час назад

Россиянам назвали способы попасть в Европу

Елена Прошина

Несмотря на антироссийскую риторику, у россиян остались возможности попасть в страны Евросоюза, однако оформление документов теперь обойдется им дороже.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Названы страны ЕС, продолжившие выдавать визы россиянам

Он подчеркнул, что те, «кому надо», сейчас все же добираются до Европы, но не с туристскими целями. Осауленко напомнил, что Европа готова выдавать другие виды виз. По его словам, ЕС юридически зафиксировал те ограничения, которые европейские страны ввели во время пандемии.

«Де-факто ничего не изменилось. Мы в постпандемийный период уже имели четкое понимание того, что после окончания пандемии у нас не все консульства открылись, не все консульства выдавали визы. Та же Финляндия и другие страны ЕС ограниченно принимали заявления и ограниченно выдавали визы. Цена — да, безусловно, будет выше. Но она везде, где оформлялась через посредничество, тоже была достаточно существенной», - сказал Осауленко.

Он добавил, что в последние два года в Европу и так не было организованного туризма, однако граждане, которые самостоятельно путешествуют, все же получали визы.

Напомним, страны ЕС оставили россиянам возможность получить шенгенскую визу. Она будет выдаваться для поездок с деловыми целями, для посещения семьи или друзей, по медицинским причинам, для учебы, а также по религиозным соображениям.

Общество,Видео,Александр Осауленко,ЕС,
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