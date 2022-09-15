Россиянам назвали способы попасть в Европу

«Де-факто ничего не изменилось. Мы в постпандемийный период уже имели четкое понимание того, что после окончания пандемии у нас не все консульства открылись, не все консульства выдавали визы. Та же Финляндия и другие страны ЕС ограниченно принимали заявления и ограниченно выдавали визы. Цена — да, безусловно, будет выше. Но она везде, где оформлялась через посредничество, тоже была достаточно существенной», - сказал Осауленко.