Комиссия по коронавирусу ученых авторитетного медицинского журнала Lancet не исключила лабораторное происхождение вируса. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в докладе, сделанном на основе двухлетней работы экспертов.
Комиссия была создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2 и выработки рекомендаций по предотвращению и сдерживанию «будущих вспышек новых инфекционных заболеваний».
В статье говорится, на момент публикации отчета все три гипотезы лабораторного происхождения вируса остаются вероятными. Речь идет об заражении при работе «в поле», инфицировании природным вирусом или заражении модифицированным вирусом в лаборатории.
Напомним, что в июне 2022 года председатель комиссии по коронавирусу Джеффри Сакс заявил, что COVID-19 был создан в лаборатории с помощью американских технологий.
В августе начальник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что в Минобороны РФ не исключают, что к возникновению коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID).