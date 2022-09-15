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23 минуты назад

Журнал Lancet допустил лабораторное происхождение COVID-19

Никита Бородкин

Комиссия по коронавирусу ученых авторитетного медицинского журнала Lancet не исключила лабораторное происхождение вируса. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в докладе, сделанном на основе двухлетней работы экспертов.

Журнал Lancet допустил лабораторное происхождение COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комиссия была создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2 и выработки рекомендаций по предотвращению и сдерживанию «будущих вспышек новых инфекционных заболеваний».

В статье говорится, на момент публикации отчета все три гипотезы лабораторного происхождения вируса остаются вероятными. Речь идет об заражении при работе «в поле», инфицировании природным вирусом или заражении модифицированным вирусом в лаборатории.

Напомним, что в июне 2022 года председатель комиссии по коронавирусу Джеффри Сакс заявил, что COVID-19 был создан в лаборатории с помощью американских технологий.

В августе начальник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что в Минобороны РФ не исключают, что к возникновению коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID).

Общество,Джеффри Сакс,Игорь Кириллов,Верховный суд,Минобороны России,
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