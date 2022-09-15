Школы Белгородской области перевели на дистант

Губернатор Белгородской области сообщил в своем Телеграм-канале о решении перевести на дистанционное обучение школы, находящиеся недалеко от границы с Украиной.

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По его словам, такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии. Так, на дистанционное обучение переводятся школы в Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы с Украиной. В детских садах будут работать только дежурные группы.

"В Шебекинском городском округе - в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант, в детских садах также будет организована работа дежурных групп. Надеюсь, что родители, воспитатели и учителя с пониманием отнесутся к этой необходимой мере", - написал губернатор.