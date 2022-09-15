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33 минуты назад

Популярный комик назвал идеального ведущего КВН на замену Маслякову

Lenta.ruиещё 1

Популярный российский комик и обзорщик КВН Денис Косяков счел шоумена Дмитрия Хрусталева наиболее подходящим кандидатом на роль ведущего «Клуба веселых и находчивых». В видео на своем YouTube-канале он объяснил, почему Хрусталев мог бы стать идеальной заменой Александра Маслякова.

Назван идеальный ведущий КВН на замену Маслякову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментируя запись фестиваля «Голосящий КиВиН-2022», который провел Хрусталев, Косяков назвал работу шоумена на этой позиции великолепной и похвалил его за обаяние.

«Вот такой ведущий у КВН и должен быть. Таким же был Масляков когда-то. Молодой, бодрый, с позитивом во взгляде», — высказался комик.

Он добавил, что у Хрусталева на сцене присутствует «огонек в глазах» в отличие от его коллеги Валдиса Пельша, который так же вел игры «Клуба веселых и находчивых». Последний, по мнению Косякова, на посту ведущего выглядит как «грустный потухший человек».

В заключение юморист отметил, что, по его мнению, Хрусталев должен стать постоянным ведущим КВН. «Пусть Масляков будет вместо [Юлия] Гусмана на почетном месте [в жюри программы]. Кстати, Масляков будет намного органичнее занимать это почетное место», — рассудил он.

Умер участник известной команды КВН

В феврале Масляков сообщил, что заразился коронавирусом и из-за болезни пропустит несколько первых игр нового сезона КВН. После этого вместо него игры вели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну из игр также провел сам Масляков.

В июле Масляков рассказал, что чувствует себя нормально, однако медики не советуют ему находиться в многолюдных местах.

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