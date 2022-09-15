Верховный суд отобрал лицензию у сайта «Новой газеты»

Верховный суд России удовлетворил иск Роскомнадзора, ведомство требовало закрытия сайта издания «Новой газеты», поводом для судебного разбирательства стали упоминания организаций без указания того, что они являются иностранными агентами.

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«Суд постановил: иск удовлетворить - прекратить деятельность СМИ», – сказал судья, передает РИА «Новости».

Роскомнадзор направлял редакции два предупреждения об упоминании иноагентов. Представитель ведомства в суде отметила, что закон о СМИ предусматривает обращение в суд с иском о прекращении деятельности.

«Предшествующее добросовестное поведение не оправдывает и не исключает допущенных нарушений», – сказала она.

Представитель «Новой газеты» сказал, что первое нарушение после предупреждения было исправлено, а во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из списка иноагентов, хотя позже это решение отменили.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал об истории издания, и отметил, что оно приостановило на год деятельность. Он предложил ограничиться штрафом.

«Это решение лишит людей рабочих мест, а читателей – права на информацию», – сказал Муратов.

До этого в сентябре Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и признал недействительной лицензию издательского дома «Новая рассказ-газета», созданного командой «Новой газеты».