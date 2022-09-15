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14 минут назад

ВС отобрал лицензию у сайта «Новой газеты»

Деловая газета "Взгляд"иещё 12

Верховный суд России удовлетворил иск Роскомнадзора, ведомство требовало закрытия сайта издания «Новой газеты», поводом для судебного разбирательства стали упоминания организаций без указания того, что они являются иностранными агентами.

Верховный суд отобрал лицензию у сайта «Новой газеты»
Фото: ТАССТАСС

«Суд постановил: иск удовлетворить - прекратить деятельность СМИ», – сказал судья, передает РИА «Новости».

Роскомнадзор направлял редакции два предупреждения об упоминании иноагентов. Представитель ведомства в суде отметила, что закон о СМИ предусматривает обращение в суд с иском о прекращении деятельности.

«Предшествующее добросовестное поведение не оправдывает и не исключает допущенных нарушений», – сказала она.

Представитель «Новой газеты» сказал, что первое нарушение после предупреждения было исправлено, а во втором случае маркировки не было, так как суд исключил организацию из списка иноагентов, хотя позже это решение отменили.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал об истории издания, и отметил, что оно приостановило на год деятельность. Он предложил ограничиться штрафом.

«Это решение лишит людей рабочих мест, а читателей – права на информацию», – сказал Муратов.

До этого в сентябре Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и признал недействительной лицензию издательского дома «Новая рассказ-газета», созданного командой «Новой газеты».

До этого суд отозвал лицензию у печатной версии «Новой газеты». Редакция не согласилась с этим решением и заявила, что обжалует его. Глава Антиглобалисткого движения России Андрей Ионов оценил влияние Нобелевской премии главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова на лишение лицензии газеты.

Общество,Дмитрий Муратов,Верховный суд,Роскомнадзор,
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