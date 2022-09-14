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33 минуты назад

Попова раскрыла планы по введению масочного режима

Елена Прошина

Намерения вновь ввести масочный режим в России из-за COVID-19 пока нет, но в регионах рекомендуют носить маски. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит «РИА Новости».

Попова раскрыла планы по введению масочного режима
Фото: ТАССТАСС

«В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало это делать», — сказала Попова.

Она отметила, что на данный момент Роспотребнадзор занимается информационно-просветительской работой и она дает «эффект там, где ее делают по-настоящему». Также, по словам Поповой, в России идет прививочная кампания против гриппа и COVID-19 и разработка вариантов вакцины от новых штаммов.

В ВОЗ рассказали о скором окончании пандемии коронавируса

Глава Роспотребнадзора рассказала, что по итогам прошлой недели было зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом в 27 регионах РФ. Меньше всего случаев заражения выявляли в Москве и Московской области. В основном COVID-19 обнаруживали у детей до года и пенсионеров, заключила Попова.

Общество,Анна Попова,Владимир Путин,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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