Попова раскрыла планы по введению масочного режима

Намерения вновь ввести масочный режим в России из-за COVID-19 пока нет, но в регионах рекомендуют носить маски. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит «РИА Новости».

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«В субъектах рекомендуют ношение масок в общественных местах, но мы не вводим никакого регулирующего правила, которое бы обязывало это делать», — сказала Попова.

Она отметила, что на данный момент Роспотребнадзор занимается информационно-просветительской работой и она дает «эффект там, где ее делают по-настоящему». Также, по словам Поповой, в России идет прививочная кампания против гриппа и COVID-19 и разработка вариантов вакцины от новых штаммов.