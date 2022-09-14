Названы возможные ведущие новогодних телешоу вместо Урганта и Галкина

Музыкальный и телевизионный продюсер Дмитрий Ашуров назвал возможных кандидатов на роли ведущих новогодних телешоу на российском ТВ. Свое мнение он озвучил в разговоре с порталом PopCornNews.

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По мнению Ашурова, заменить шоумена Ивана Урганта в роли ведущего в новогодних передачах может комик и ведущий Comedy Club Павел Воля. «В принципе, эта модель уже устарела, и, по большому счету, без Урганта и Галкина можно обойтись. Но если говорить про личности, то Паша Воля мог бы заменить Урганта», — предрек он.

По мнению продюсера, найти замену ведущему Максиму Галкину сложнее. «Что касается Галкина, то он ведущий формата театра пародии, здесь надо тщательнее поискать. Вот, кстати, [певец Николай] Басков — почему нет», — пояснил Ашуров.