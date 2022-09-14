Российского режиссера уволили из Русского театра в Таллине

Российского режиссера Филиппа Лося уволили из Русского театра в Таллине. Как сообщает «МК», директор Светлана Янчек назвала решение непростым, но «необходимым».

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«Своими выступлениями в социальных медиа Филипп Лось наносит вред репутации театра», – заявила Янчек.

Причиной для увольнения Лося стало его сравнение текущего положения россиян в Эстонии с положением евреев во время Второй мировой войны. Он также упрекнул эстонцев в «тухлой русофобии».