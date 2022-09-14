Умер главред «Комсомольской правды»

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался сегодня на 69-ом году жизни. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.

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По информации источника издания, «причиной смерти стал инсульт».

Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. Начинал карьеру в качестве собственного корреспондента газеты «Комсомольская правда» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Являлся главным редактором газеты «Комсомольская правда», а по совместительству генеральным директором ЗАО «Комсомольская правда».

В декабре 2003 года вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России по версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый Взгляд».