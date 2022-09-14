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1 час назад

Полёты на юг России не стали возобновлять

Секрет Фирмыиещё 18

Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России. Запрет действует до 22 сентября, сообщила пресс-служба ведомства. С 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, было ограничено авиасообщение с Анапой, Белгородом, Брянском, Воронежем, Геленджиком, Краснодаром, Курском, Липецком, Ростовом-на-Дону, Симферополем и Элистой.

Полёты на юг России не стали возобновлять
Фото: ТАССТАСС

С тех пор запрет неоднократно продлевали. Последнее ограничение действовало до 16 сентября. Росавиация рекомендует использовать аэропорты в Сочи, Минводах, Ставрополе и Москве.

В июне правительство выделило авиакомпаниям средства на компенсацию пассажирам за отменённые после 24 февраля рейсы. Пассажирам должны вернуть полную стоимость билетов.

В августе Росавиация включила в программу субсидирования региональных авиаперевозок 49 новых маршрутов. На программу пошли деньги, которые сэкономили из-за ограничения полётов.

В качестве альтернативы авиаперевозкам Российские железные дороги ввели 144 дополнительных поезда на юг России, а также увеличили количество вагонов в составах. Однако возможности сообщения с Крымом оказались ограничены из-за пропускной способности железных дорог.

Общество,РЖД,Росавиация,
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