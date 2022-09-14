Умер актер Александр Шаповалов

Актер Александр Шаповалов ушел из жизни. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

Фото: ООО «Кинопрограмма ХХI век» ООО «Кинопрограмма ХХI век»

Обстоятельства смерти артиста не называются. Он наиболее известен по роли в таких проектах, как «Жена олигарха», «Капитан Голливуд», «Ловушка для королевы», «Клятва» и «Псевдоним «Албанец» — 3».

Артист начал сниматься в кино в нулевых. Изначально он изображал эпизодических персонажей не только в российских, но и белорусских и украинских фильмах и сериалах.