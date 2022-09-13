Оценена перспектива закрытия Европы для россиян

«Опять же, должно быть согласие всех государств ЕС. А если Германия, Франция, Италия, Испания снова будут против, то, откровенно говоря, у стран Восточной Европы и бывших советских республик ничего не получится. При этом они имеют право вводить собственные национальные ограничения, что они и сделали», — заключил Топорнин.