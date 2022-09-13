Каждый четвертый россиянин занят в креативных индустриях

Согласно опросу 21% творческих специалистов не привязывают себя к одной сфере экономики

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В последние годы интерес к креативным индустриям* высокий – о них говорят на деловых мероприятиях (ПМЭФ, ВЭФ), проводятся масштабные фестивали и форумы («Таврида.АРТ», Russian Creative Week). Аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали, изменилось ли у интернет-пользователей представление об этом сегменте экономики, опросив более 220 тысяч респондентов.

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Деятельность почти четверти (23%) опрошенных россиян связана с креативными индустриями. Остальные 77% трудятся в других сферах.

Из тех, кто занят в креативе, 21% респондентов затруднились назвать свою точную профессиональную область, так как заняты на данный момент или уже успели поработать в нескольких компаниях с разной направленностью бизнеса. 19% устроены в креативных отделах на производствах, 13% – в IT, столько же – в сфере культуры и искусств, 11% – в государственных организациях. Каждый десятый занят в маркетинге и PR, 8% связаны с архитектурой и дизайном, 5% – с медиа и журналистикой.

Большинство (40%) участников опроса, работающих в креативных индустриях, получили соответствующее образование в университете. Около трети (31%) пришли в творческую профессию с другой специальностью, 20% ответили, что нынешние навыки приобрели на практике, 9% обучались на онлайн-курсах.

При этом 39% россиян уверены, что для креатива обязательно нужны способности к творчеству, а 29% – постоянная практика. 19% считают, что у креативных специалистов особый склад ума с рождения, 13% верят в обучение этому навыку, как есть в любой другой профессии.

Респонденты, которые не заняты в креативных индустриях, поделились предположениями о должностных обязанностях специалистов творческих профессий. Большинство оказались правы: 49% ответили, что они придумывают идеи, концепты, технологии, еще 23% назвали их задачей – поиск наиболее эффективных и не всегда стандартных решений. Остальные склонны верить стереотипам. Так, 13% считают, что в креативных индустриях в основном пишут тексты и делают презентации, 11% заявили, что эта работа всегда связана с рекламой, 4% – с конференциями и премиями.

По мнению сотрудников других сфер, креативные специалисты могут быть востребованы везде – так ответили 36% россиян. Почти треть (29%) уверены, что только в области маркетинга и PR, 8% – в архитектуре и дизайне, 7% – в IT. По 6% назвали три сферы – медиа и журналистику, различные производства, культуру и искусство и 2% – госслужбу.

Более половины (57%) респондентов других профессий не заинтересованы перейти в одну их креативных индустрий из-за отсутствия навыков и интереса. 19% мотивируют свой отказ высоким уровнем стресса в этой сфере. Однако почти каждый четвертый (24%) хотел бы сменить свою на творческую профессию: из них 14% заявили, что готовы делиться идеями, а 10% – больше зарабатывать.

Опрос проходил на портале «Рамблер» со 2 по 9 сентября 2022 года, охват составил более 220 тысяч человек, среди которых 70% мужчин и 30% женщин.