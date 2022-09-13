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1 час назад

Роберта Дауни-младшего обвинили в оскорблении пожилого человека

Газета.Ruиещё 2

На актера Роберта Дауни-младшего подали в суд из-за его подкаста The Sunshine Place. 77-летний журналист-расследователь и правозащитник Пол Моранц обвинил артиста в нарушении авторских прав и оскорблении пожилого человека, пишет Radar Online.

Роберта Дауни-младшего обвинили в оскорблении пожилого человека
Фото: Universal PicturesUniversal Pictures

Журналист считает, что подкаст звезды «Железного человека» основан на его историях из реальной жизни. Речь идет о расследовании Моранца программы реабилитации наркозависимых Синанон, которая позднее превратилась в опасный культ. Правозащитник подчеркнул, что с ним никто не заключал сделку на использование данных материалов.

При этом Моранц обвинил Дауни-младшего в оскорблении пожилого человека. По словам журналиста, он якобы «очень болен», а «финансовые злоупотребления в отношении человека такого возраста и состояния квалифицируются как жестокое обращение с пожилыми людьми, которое дает [Моранцу] право на возмещение морального ущерба».

Общество,Роберт Дауни-младший,
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