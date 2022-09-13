Роберта Дауни-младшего обвинили в оскорблении пожилого человека

На актера Роберта Дауни-младшего подали в суд из-за его подкаста The Sunshine Place. 77-летний журналист-расследователь и правозащитник Пол Моранц обвинил артиста в нарушении авторских прав и оскорблении пожилого человека, пишет Radar Online.

Фото: Universal Pictures Universal Pictures

Журналист считает, что подкаст звезды «Железного человека» основан на его историях из реальной жизни. Речь идет о расследовании Моранца программы реабилитации наркозависимых Синанон, которая позднее превратилась в опасный культ. Правозащитник подчеркнул, что с ним никто не заключал сделку на использование данных материалов.