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1 час назад

«Он был просто истощен»: Жан-Люк Годар добровольно ушел из жизни

Елена Прошина

Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание Libération со ссылкой на близких погибшего.

Годар стоял у истоков новой волны во французском кино и был одним из самых известных представителей этого течения. Его фильмы оказали огромное влияние на развитие всего мирового кинематографа. За свою жизнь Жан-Люк Годар снял больше 70 фильмов. Последний фильм режиссёра увидел свет в 2018 году и принимал участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля. В 2011 году Годар получил премию «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.

По словам родственников режиссёра, он принял решение добровольно уйти из жизни. «Он не был болен, он просто был истощен», — передаёт слова родственников Годара издание. Уточняется, что для режиссера было важно, чтобы о его решении узнала общественность. Супруга режиссёра Анн-Мари Мьевиль сообщает, что Годар мирно скончался у себя дома.

«Никаких официальных церемоний проводиться не будет. Жан-Люк Годар мирно скончался в своем доме в окружении близких. Он будет кремирован», – сказала Анн-Мари Мьевиль.

Ранее стало известно о смерти американской актрисы Марши Хант.

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