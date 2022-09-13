Возвращающимся на родину россиянам предложили выдавать квартиры

Россияне, которые вынуждены вернуться на родину из-за гонений со стороны иностранцев, должны получать социальный пакет и жилье. Таким предложением в беседе с URA.RU поделился председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Предлагаю закон о репатриации соотечественников, которые подвергаются русофобии. У нас есть проект в Думе, но там нет большого соцпакета. Нужно предоставлять им служебное жилье или временное, льготы. Люди приезжают. Им же нужно где-то жить. Именно так закон работает в Израиле, Германии, Польше», — сказал Леонид Калашников.

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Также депутат считает, что Россия может и должна принимать иностранцев.

«Да, это важно. Именно поэтому президент на Восточном форуме говорил, что нельзя запрещать приезжать в Россию иностранным гражданам», — добавил председатель думского комитета.

Депутаты Госдумы осенью рассмотрят возможность упрощения порядка получения российского гражданства и смягчения визового режима для соотечественников из Литвы, Латвии и Эстонии, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Комментируя обращение главного редактора Baltnews Андрея Старикова, призвавшего Госдуму обсудить реализацию соответствующих инициатив, Володин отметил, что вопрос интеграции проживающих в Прибалтике соотечественников является чрезвычайно важным.

"Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии", – сказал Володин.

Ранее президент Латвии Эгилс Левит заявил, что проживающие в Латвии россияне, которые поддерживают позицию Москвы по спецоперации на Украине, могут быть лишены латвийского гражданства. Он отметил, что меньшинство россиян поддерживают позицию Москвы, значит, они находятся вне спектра демократии. При этом он подчеркнул, что речь идет о людях с двойным гражданством.

Федеральный закон «О соотечественниках», вступивший в силу в июне 1999 года, можно считать «никудышным».

В документе «нет ничего конкретного», от излишней бюрократии необходимо срочно избавляться. Такое заявление в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сделал член комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, завкафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе. Наблюдается преследование людей по национальному признаку, считает юрист.

«Я недавно своим коллегам говорил: если студентам хотите показать, как не надо писать законы, покажите закон «О соотечественниках». Общая декларация, а конкретики нет никакой. Я бы тогда ещё заложил бы эту процедуру упрощённого порядка получения гражданства. Российская Федерация — последняя из союзных республик, которая ввела закон о гражданстве. Потому что подождала всех остальных.

Россия — это не только правопреемница, но и продолжательница Советского Союза. Иначе говоря, любой узбек, таджик, рождённый в советское время, имеют советский паспорт, если они захотят российское гражданство, им тоже нужно в упрощённом порядке. А если мы говорим о русских, которые проживают в Донбассе, какие вопросы могут быть? Конечно, им надо давать в упрощённом порядке. Но упрощённый порядок не означает, что сразу вы его автоматически получаете. Должны быть органы, которые должны всё это шифровать. Органы должны очень серьёзно работать, но при этом они должны превратиться в бюрократический аппарат для тех, кто заслуживает этого. Но, к сожалению, у нас что-то обязательно президент должен указать, чтобы начали шевелиться.

Закон 1999 года «О соотечественниках» — никудышный. Там ничего нет конкретного. Приезжает человек русский и проходит ад, чтобы получить гражданство. А другой приехал, заплатили или через фиктивный брак получил. В этой ситуации я бы срочно ввёл этот упрощённый порядок. Идёт преследование по национальному признаку. Тем более, мы хотим решать демографические проблемы. Органы должны серьёзно работать. Сам механизм должен быть упрощённый. Надо работать синхронно, комплексно и не спать 24 часа — время такое».

Ранее МВД пояснило правила упрощенного приема украинцев в гражданство РФ. Граждане ДНР, ЛНР и Украины, которые постоянно проживают в Донбассе или на Украине, с 11 июля могут получить российское гражданство в упрощённом порядке – для этого нужно подать заявление о приеме в гражданство и предъявить паспорт ДНР, ЛНР или Украины, отметили в ведомстве.

Получить российское гражданство в общем порядке может любой дееспособный совершеннолетний гражданин иностранного государства (или лицо без гражданства), если он постоянно проживает на территории РФ не менее пяти лет с момента получения вида на жительство, может документально подтвердить наличие законного источника средств к существованию и владение русским языком. Для ряда категорий заявителей срок постоянного проживания в РФ, необходимый для получения гражданства в общем порядке, может быть сокращён до одного года.

При упрощённом порядке гражданство предоставляется без требований о наличии вида на жительство, проживания в РФ в течение пяти лет, а также подтверждения наличия законного источника средств к существованию. Срок рассмотрения документов в этом случае составляет не более шести месяцев, а для некоторых категорий заявителей — не более трёх месяцев. Решение о предоставлении гражданства принимают руководители территориальных органов МВД в субъектах РФ (в отдельных случаях — главы российских дипломатических и консульских учреждений за рубежом).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередной ерундой публикацию Financial Times (FT), что Кремль якобы звонит уехавшим из России бизнесменам с просьбой вернуться. Как отметил он, отвечая на вопрос ТАСС, "многие из-за границы звонят сюда".

"Это ерунда очередная. Многие из-за границы звонят сюда, это так, - сказал Песков. - А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью".

Ранее издание FT опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники сообщает, что находящиеся за границей российские бизнесмены, подпавшие под санкции после начала спецоперации, якобы регулярно получают звонки из Кремля с призывом вернуться в Россию.

России не хватает порядка 170 тысяч IT-специалистов из-за того, что случился массовый отъезд сотрудников такого профиля из страны. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов, передает ТАСС.

По его словам, большой отток IT-специалистов из России произошел в связи с санкциями.

«В отрасли занят миллион человек», — добавил Зубов.

Ранее в июне Госдума приняла закон о праве получения вида на жительство в РФ в упрощенном порядке для зарубежных IT-специалистов.

Предполагается, что по новым правилам смогут переехать в Россию также члены семей работников сферы IT. Для этого желающим поселиться в стране не придется получать разрешение на временное проживание.

В пояснительных материалах к проекту кабмин утверждает, что для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения ВНЖ в упрощенном порядке.