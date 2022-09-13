Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не будут принимать от россиян документы на оформление туристических виз, сообщили в АТОР. Об этом пишет «Российская газета».

При этом отмечается, что россияне могут оформить визы через диппредставительства Италии, Испании, Греции, Франции, Венгрии и Кипра. Однако оформить можно лишь национальную визу, а не шенгенскую.

«В среднем рассмотрение документов занимает около четырех недель, но ситуация сильно разнится от консульства к консульству», - говорится в сообщении.

Самыми лояльными к россиянам в АТОР назвали Францию, Испанию и Германию. Однако из-за этого наблюдается ажиотаж и очереди. Как отмечается, на прошлой неделе сроки получения виз в эти страны были от полутора месяцев.