Раненная на острове Диксон белая медведица больше не сможет ходить

Белая медведица, экстренно доставленная на лечение в Москву с острова Диксон после полученных огнестрельных ранений, больше не сможет ходить. К такому выводу пришел врач-невролог, осматривавший животное, сообщила у себя в Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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По ее словам, у белой медведицы диагностировали перелом позвонка, контузию спинного мозга и миелопатию. Невролог считает, что поправить здоровье животного операцией нельзя и оно уже «никогда не сможет ходить», отметила Акулова. При этом она добавила, что врачи все же займутся восстановлением здоровья медведицы, задействуя физиотерапию и плавание. Полную программу реабилитации животного специалисты разработают отдельно.

Акулова подчеркнула, что подобный опыт станет для сотрудников Московского зоопарка первым, поскольку ранее они никогда не занимались реабилитацией животных таких больших размеров.