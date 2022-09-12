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32 минуты назад

Раненная на острове Диксон белая медведица больше не сможет ходить

Елена Прошина

Белая медведица, экстренно доставленная на лечение в Москву с острова Диксон после полученных огнестрельных ранений, больше не сможет ходить. К такому выводу пришел врач-невролог, осматривавший животное, сообщила у себя в Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Раненная на острове Диксон белая медведица больше не сможет ходить
Фото: кадр из видеокадр из видео

По ее словам, у белой медведицы диагностировали перелом позвонка, контузию спинного мозга и миелопатию. Невролог считает, что поправить здоровье животного операцией нельзя и оно уже «никогда не сможет ходить», отметила Акулова. При этом она добавила, что врачи все же займутся восстановлением здоровья медведицы, задействуя физиотерапию и плавание. Полную программу реабилитации животного специалисты разработают отдельно.

Акулова подчеркнула, что подобный опыт станет для сотрудников Московского зоопарка первым, поскольку ранее они никогда не занимались реабилитацией животных таких больших размеров.

Напомним, что медведицу доставили в столицу 6 сентября. У нее были обнаружены множественные огнестрельные ранения разного диаметра.

Общество,Светлана Акулова,
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