Названы сроки начала эпидемии гриппа в России

Сроки начала эпидемии гриппа в России назвала в разговоре с URA.RU заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева. По ее словам, этого стоит ожидать в конце ноября — начале декабря.
«Грипп имеет сезонность, которая обычно приходится на конец ноября, декабрь и первые месяцы следующего года. Это каждый год. У него своя сезонность, поэтому сентябрь, октябрь и практически ноябрь чаще всего свободны от гриппа», — заявила Бурцева.
Эффективным способом профилактики гриппа эксперт назвала вакцинацию.
Ранее стало известно, что в России обновлен полугодовой антирекорд по количеству заражений COVID-19.