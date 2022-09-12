Названы сроки начала эпидемии гриппа в России

«Грипп имеет сезонность, которая обычно приходится на конец ноября, декабрь и первые месяцы следующего года. Это каждый год. У него своя сезонность, поэтому сентябрь, октябрь и практически ноябрь чаще всего свободны от гриппа», — заявила Бурцева.