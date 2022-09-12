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54 минуты назад

Названы сроки начала эпидемии гриппа в России

Мослента

Сроки начала эпидемии гриппа в России назвала в разговоре с URA.RU заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи», доктор медицинских наук Елена Бурцева. По ее словам, этого стоит ожидать в конце ноября — начале декабря.

Названы сроки начала эпидемии гриппа в России
Фото: Наталья Макарова / КоммерсантъНаталья Макарова / Коммерсантъ

«Грипп имеет сезонность, которая обычно приходится на конец ноября, декабрь и первые месяцы следующего года. Это каждый год. У него своя сезонность, поэтому сентябрь, октябрь и практически ноябрь чаще всего свободны от гриппа», — заявила Бурцева.

Эффективным способом профилактики гриппа эксперт назвала вакцинацию.

Названы самые ранние предвестники COVID-19

Ранее стало известно, что в России обновлен полугодовой антирекорд по количеству заражений COVID-19.

Общество,Елена Бурцева,
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