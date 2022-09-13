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43 минуты назад

Актер Алексей Гуськов назвал "глупостью" запрет русской культуры на Западе

Газета.Ruиещё 3

Актер Алексей Гуськов сообщил, что не воспринимает всерьез попытки западных государств запретить русскую культуру. Этим он поделился в беседе с aif.ru.

Алексей Гуськов: "Запрет русской культуры на Западе - это глупость"
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»Владимир Федоренко/РИА «Новости»

По мнению артиста, невозможно отменить русскую культуру. «Это глупость — запрет русской культуры на Западе. Запрещай не запрещай русскую культуру — она все равно существует и выживет сама по себе. Запретить наших гениев литературы, музыки каким-то указом невозможно», — заявил Гуськов.

Актриса Ирина Купченко имеет схожую позицию по отмене русской культуры на Западе. По ее мнению, невозможно ее запретить. Более того, она считает подобную идею «абсурдом».

Общество,Ирина Купченко,Алексей Гуськов,
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