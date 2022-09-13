Алексей Гуськов: "Запрет русской культуры на Западе - это глупость"

Актер Алексей Гуськов сообщил, что не воспринимает всерьез попытки западных государств запретить русскую культуру. Этим он поделился в беседе с aif.ru.

Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости» Владимир Федоренко/РИА «Новости»

По мнению артиста, невозможно отменить русскую культуру. «Это глупость — запрет русской культуры на Западе. Запрещай не запрещай русскую культуру — она все равно существует и выживет сама по себе. Запретить наших гениев литературы, музыки каким-то указом невозможно», — заявил Гуськов.