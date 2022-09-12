Полиция проверит Собчак на гей-пропаганду

Полиция проверит журналистку Ксению Собчак по статье о гей-пропаганде. Как сообщает Telegram-канал SHOT, к правоохранителям обратился один из зрителей ее канал, который возмутился, что один из роликов на YouTube-канала поднимает тему нетрадиционных сексуальных отношений, а это могут увидеть дети.

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Заявитель попросил провести проверку по статье 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Точная причина обращения неизвестна, однако мужчина пришел в полицию через несколько дней после выхода на канале интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной.