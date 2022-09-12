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1 час назад

Полиция проверит Собчак на гей-пропаганду

Никита Бородкин

Полиция проверит журналистку Ксению Собчак по статье о гей-пропаганде. Как сообщает Telegram-канал SHOT, к правоохранителям обратился один из зрителей ее канал, который возмутился, что один из роликов на YouTube-канала поднимает тему нетрадиционных сексуальных отношений, а это могут увидеть дети.

Полиция проверит Собчак на гей-пропаганду
Фото: ТАССТАСС

Заявитель попросил провести проверку по статье 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Точная причина обращения неизвестна, однако мужчина пришел в полицию через несколько дней после выхода на канале интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

Напомним, что в видео одной из главных тем стал каминг-аут Касаткиной, который она совершила прошлым летом. Она рассказала, что сейчас встречается с серебряной призеркой Олимпиады-2018 по фигурному катанию Натальей Забияко.

Общество,Наталья Забияко,Дарья Касаткина,Ксения Собчак,
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