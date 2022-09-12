Россияне подали в суд на Sony

Гражданское дело по иску к Sony Interactive Entertainment Europe (лондонское подразделение) и к московскому офису Sony будет рассматриваться Хорошевским судом Москвы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

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Возобновления доступа к PlayStation Store и компенсации морального вреда в размере 280 млн рублей потребовали 28 истцов. 31 октября должно состояться предварительное заседание по данному делу.

У ответчиков есть возможность направить письменные возражения до вышеуказанного срока. Также до этой даты к иску могут подключиться и другие пользователи, считающие, что их права нарушили.

О приостановке работы PlayStation Store, остановке продаж консолей PlayStation и программного обеспечения компания Sony объявила в марте. Инициатива связана с началом спецоперации РФ на украинской территории.