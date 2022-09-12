Умер актер Михаил Гомиашвили

Грузинский актер Михаил Гомиашвили умер в Тбилиси в возрасте 61 года. Об этом в понедельник сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на тбилисский театр имени Котэ Марджанишвили.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Гомиашвили родился 23 марта 1961 года. В 1968 он окончил актерский факультет Государственного университета театра и кино имени Шота Руставели. С 1996 года Гомиашвили работал в театре Марджанишвили.

За свою карьеру Гомиашвили сыграл в десятках фильмов и спектаклей. Актер активно снимался и в российских кинолентах - "Первый после Бога", "Хэппи-энд", "Он сказал "Мама", "Куратор".

В 2017 году Гомиашвили снялся в драматическом фильме режиссера Резо Гигинеишвили "Заложники" про попытку угона пассажирского самолета Ту-134 грузинскими молодыми людьми в ноябре 1983 года.