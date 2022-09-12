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15 минут назад

Умер актер Михаил Гомиашвили

ТАСС

Грузинский актер Михаил Гомиашвили умер в Тбилиси в возрасте 61 года. Об этом в понедельник сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии со ссылкой на тбилисский театр имени Котэ Марджанишвили.

Умер актер Михаил Гомиашвили
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Гомиашвили родился 23 марта 1961 года. В 1968 он окончил актерский факультет Государственного университета театра и кино имени Шота Руставели. С 1996 года Гомиашвили работал в театре Марджанишвили.

За свою карьеру Гомиашвили сыграл в десятках фильмов и спектаклей. Актер активно снимался и в российских кинолентах - "Первый после Бога", "Хэппи-энд", "Он сказал "Мама", "Куратор".

В 2017 году Гомиашвили снялся в драматическом фильме режиссера Резо Гигинеишвили "Заложники" про попытку угона пассажирского самолета Ту-134 грузинскими молодыми людьми в ноябре 1983 года.

Гомиашвили является сыном киноактера Арчила Гомиашвили, наиболее известного по роли Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая "Двенадцать стульев".

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